Теперь в припеве легендарной песни звучат слова Russia GOODBYE. Апгрейд очень понравился поклонникам, поэтому тысячи людей в зале громко подпевали во время выступления Сердючки, передает 24 Канал.

Важно В команде Андрея Данилко произошло горе: что говорит артист

Верка Сердючка выступила с обновленной песней Dancing Lasha Tumbai

На сцене Het Grote Songfestivalfeest поклонники Евровидения смогли услышать исполнение песни Dancing Lasha Tumbai с мощным припевом, который звучит со словами Russia GOODBYE. Так, украинская певица захватила многотысячную аудиторию.

Кроме того, во время выступления Сердючка скандировала "Украина – это круто, Украина победит", а Мама энергично танцевала с сине-желтым флагом, зажигая толпу своей энергией.

Реакция зрителей свидетельствует о том, что обновленное исполнение хита понравилось им даже больше, чем оригинал.