В'ячеслав зазначив, що зараз є багато нових молодих артистів, які поступово заміняють тих, хто був доволі популярним ще до початку великої війни. На його думку, це дуже добре і важливо.

Дивіться також "Одні воюють, інші кайфують": блогерку Юлю Вербу захейтили за автівку за 10 мільйонів гривень

Соломка про шоубіз

Телеведучий вважає, що Дмитро Монатік, Макс Барських й Оля Полякова створюють не найкращий контент. Він переконаний, що виконавцем номер один став Артем Пивоваров.

Відійшли наші метри, які були популярні до війни. Де Олег Винник? Якщо сильно хворіє, дай Боже йому здоров'я. Монатік якось не звучить новими хітами, не знаю де Монатік. Макс Барських не дуже. Не виглядає впевнено. Полякова переклала старі хіти, ну "Шльопки" не фонтан. Артем Пивоваров фактично став музикантом номером один. Це реально. Поле очистилося,

– сказав ведучий

"Ті, хто був усім, раптом став ніким. Хто був ніким, той став усім", — додав Соломка.

Інтерв'ю В'ячеслава Соломки: дивіться відео онлайн