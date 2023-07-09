Вячеслав отметил, что сейчас есть много новых молодых артистов, которые постепенно заменяют тех, кто был довольно популярен еще до начала большой войны. По его мнению, это очень хорошо и важно.

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Соломка о шоубизе

Телеведущий считает, что Дмитрий Монатик, Макс Барских и Оля Полякова создают не самый лучший контент. Он убежден, что Артем Пивоваров стал исполнителем номер один.

Отошли наши мэтры, популярные до войны. Где Олег Винник? Если сильно болеет, дай Бог ему здоровье. Монатик как-то не звучит новыми хитами, не знаю где Монатик. Макс Барских не очень. Не смотрится уверенно. Полякова перевела старые хиты, ну "Шлепки" не фонтан. Артём Пивоваров фактически стал музыкантом номером один. Это реально. Поле очистилось,

– сказал ведущий

"Те, кто был всем, вдруг стал никем. Кто был никем, тот стал всем", — добавил Соломка.

Интервью Вячеслава Соломки: смотрите видео онлайн