Темношкіра кіноакторка дала розлоге інтерв'ю лондонському виданню Sunday Times, де залишила низку скандальних цитат. Вона вважає, що геноцид не був пов'язаний із расою. Що символічно, розмова вийшла на шостий день єврейського свята Хануки.

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Згадайте, кого вони вбивали першими. Вони не вбивали за расовою приналежністю. Знищували тих, кого вважають психічно неповноцінними. І тоді вони ухвалили це рішення,

– заявила Вупі.

На що її співрозмовниця Дженіс Тернер відповіла, що нацистська Німеччина ухвалила закони, які були спрямовані проти цілої раси євреїв. Але Голдберг продовжила:

Так, але це вбивця, чи не так? Пригноблювач каже вам, хто ви є. Чому ти їм віриш? Вони нацисти. Навіщо вірити в те, що вони говорять?.. Це не змінює того факту, що єврея не можна було відрізнити на вулиці. Можна було відрізнити мене, але їх ні.

Зазначимо, що це вже не вперше Голдберг робить різкі антисемітські заяви. Вперше вона про це сказала публічно в епізоді "Погляду" близько 10 місяців тому, заявивши, що "Голокост пов'язаний не з расою", а скоріше з "нелюдяністю стосовно людини". Пізніше вона попросила вибачення та була відсторонена від шоу на два тижні за свої коментарі. Що цікаво, прізвище Голдберг Вупі колись взяла від єврейської половини родини, тому її заяви від цього стають ще більш неоднозначними.

Реакція мережі

У твітері вже почали звертатись до Вупі Голдберг, де наголошують, що нехай відвідає музеї з місцями найбільших згадок про катування та вбивства євреїв та більше посидить над книжками. Їй вже пишуть представники єврейських спільнот, які пережили Голокост: