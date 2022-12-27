Темнокожая киноактриса дала пространное интервью лондонскому изданию Sunday Times, где оставила ряд скандальных цитат. Она считает, что геноцид не связан с расой. Что символично, разговор вышел на шестой день еврейского праздники Хануки.
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Вспомните, кого они убивали первыми. Они не убивали по расовой принадлежности. Уничтожали тех, кого считают психически неполноценными. И тогда они приняли это решение,
– заявила Вупи.
На что ее собеседница Дженис Тернер ответила, что нацистская Германия приняла законы, направленные против целой расы евреев. Но Голдберг продолжила:
Да, но это убийца, не правда ли? Угнетатель говорит вам, кто вы. Почему ты им веришь? Они нацисты. Зачем верить в то, что они говорят? Это не меняет того факта, что еврея нельзя было отличить на улице. Можно было отличить меня, но их нет.
Отметим, что это уже не в первый раз Голдберг делает резкие антисемитские заявления. Впервые она об этом сказала публично в эпизоде "Взгляда" около 10 месяцев назад, заявив, что "Холокост связан не с расой", а скорее с "бесчеловечностью по отношению к человеку". Позже она приносила извинения и была отстранена от шоу на две недели за свои комментарии. Что интересно, фамилию Голдберг Вупи когда-то взяла от еврейской половины семьи, поэтому ее заявления от этого становятся еще неоднозначными.
Реакция сети
В твиттере уже начали обращаться к Вупи Голдберг, где отмечают, что пусть посетит музеи с местами величайших упоминаний о пытках и убийствах евреев и больше посидеть над книгами. Ей уже пишут представители еврейских общин, которые пережили Холокост:
- "Вупи Голдберг, только в Освенциме было убито 1 миллион евреев, так что извлеките урок из музея Аушвиц-Биркенау. Гитлер занимался уничтожением евреев, утверждая, что мы отдельная и низшая раса. Достаточно искажать историю. Это обидно для каждого еврея, убитого во время Холокоста";
- "Вупи Голдберг продолжает использовать Холокост как боксерскую грушу. Мы сказали ей, что ее комментарии вредят нам, евреям, и ей просто плевать. Я пережила нацистов и Холокост, поэтому, будь я проклята, если позволю бывшей комедийной актрисе, торгующей фальшивым еврейским именем, одержать верх надо мной";
- "Итак, после предполагаемых "извинений" в этом году, Вупи Голдберг удваивает свои мерзкие замечания о том, что Холокост был не из-за расы, а взамен из-за насилия "белых против белых". Кто-то, заберите эту необразованную идиотку из эфира!";
- "Позвольте мне кое-что объяснить. Итак, слушайте внимательно. Это Вупи Голдберг. И она является той, кого клинически констатируют как "идиотка и женщина", чьи маргинальные таланты несколько десятилетий назад каким-то образом дают ей право высказывать мнение по поводу вещей, о которых она ничего не знает. Игнорируйте ее. Полностью";
- "Это один из тех случаев, когда я думаю, что кто-то должен заставить Вупи Голдберг пойти в музей Холокоста и узнать о Нюрнбергских законах".