24 та 25 листопада відомий український співак Олег Винник мав виступити з сольними концертами у Палаці "Україна". Але заходи були скасовані.

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Олег Винник переніс концерти

Артист зізнався, що через стан здоров'я він не може вийти на сцену. Попри всі намагання все-таки провести концерти, зірка вирішив перенести заходи на весну 2022 року.

Ми до останнього робили усе можливе, аби наші зустрічі відбулися. Але, на жаль, на сьогодні стан мого здоров’я не дозволяє вийти на сцену. Сподіваюся на Ваше розуміння і щиро вдячний за Вашу безмежну любов!

– поділився Олег Винник.

Виконавець додав, що квитки, придбані шанувальниками, залишаються дійсними. Нові дати виступів він оголосить згодом.



Олег Винник / Фото з інстаграму Олега Винника

Зазначимо, вже не вперше знаменитість переносить концерт через стан здоров'я. 16 жовтня Олег Винник мав виступити в Запоріжжі. Але через ларингіт співак вирішив перенести подію на весну 2022 року.

Текст публікації Олега Винника

Увага Друзі, вимушений повідомити, що концерти у Палаці "Україна" 24 та 25 листопада перенесено на весну 2022 року. Ми до останнього робили усе можливе, аби наші зустрічі відбулися. Але, на жаль, на сьогодні стан мого здоров’я не дозволяє вийти на сцену. Сподіваюся на Ваше розуміння і щиро вдячний за Вашу безмежну любов! Усі квитки залишаються дійсними. Нові дати виступів будуть оголошені додатково. Слідкуйте за анонсами і бережіть себе!