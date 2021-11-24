31 грудня на телеканалі "Україна" транслюватимуть новорічний випуск гіпершоу "Маска". На сцені виступлять улюблені персонажі двох сезонів, а також 8 нових зимових персонажів.

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Новорічний випуск "Маски"

У спеціальному епізоді знялися ті зірки, на появу яких глядачі чекали цілий рік. Зазвичай складно вгадати, хто ж ховається під масками, але творці шоу розсекретили, що в одному з костюмів буде українська попдіва Тіна Кароль. Який образ артистка приміряє в популярному проєкті – дізнаємося 31 грудня, в останні години 2021 року.

Зазначимо, що зіркові детективи та глядачі вже неодноразово називали ім'я Тіни у випусках гіпершоу. В першому сезоні вони були переконані, що Кароль заховалася в образі спокусливої Троянди, а тепер підозрюють, що вона приховується в костюмі епатажного Скандалу, адже нещодавно презентувала однойменний сингл.



Тіна Кароль в новорічному випуску "Маски" / Фото пресслужби телеканалу "Україна"

Особливі подарунки для святкового випуску приготували зіркові детективи – NK, Олег Винник, Оля Полякова, Дзідзьо, Андрій Данилко. А також ведучий Володимир Остапчук. Загалом глядачі побачать 30 номерів, сповнених гумору та святкового настрою. Яскраві персонажі виконають найкращі новорічні пісні всіх часів та улюблені хіти українців.

Допомагати вгадувати, хто ж ховається під масками, будуть зіркові гості шоу: