31 грудня на телеканалі "Україна" транслюватимуть новорічний випуск гіпершоу "Маска". На сцені виступлять улюблені персонажі двох сезонів, а також 8 нових зимових персонажів.

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Новорічний випуск "Маски"

У спеціальному епізоді знялися ті зірки, на появу яких глядачі чекали цілий рік. Зазвичай складно вгадати, хто ж ховається під масками, але творці шоу розсекретили, що в одному з костюмів буде українська попдіва Тіна Кароль. Який образ артистка приміряє в популярному проєкті – дізнаємося 31 грудня, в останні години 2021 року.

Новий рік
Тіна Кароль в новорічному випуску "Маски" / Фото пресслужби телеканалу "Україна"

Особливі подарунки для святкового випуску приготували зіркові детективи – NK, Олег Винник, Оля Полякова, Дзідзьо, Андрій Данилко. А також ведучий Володимир Остапчук. Загалом глядачі побачать 30 номерів, сповнених гумору та святкового настрою. Яскраві персонажі виконають найкращі новорічні пісні всіх часів та улюблені хіти українців.

Допомагати вгадувати, хто ж ховається під масками, будуть зіркові гості шоу:

  • співачки Наталія Могилевська, Злата Огнєвіч, Анастасія Приходько, Слава Камінська, Міша Романова, Анна Трінчер, Асія Ахат, Lida Lee;
  • співаки Павло Зібров, Олег Скрипка, Діма Коляденко, Петро Чорний та Іво Бобул;
  • актори Дарія Трегубова і Павло Костіцин;
  • супермодель Алла Костромічова;
  • фронтмен гурту СКАЙ Олег Собчук;
  • учасники гурту ТНМК Фагот і Фоззі;
  • олімпійська чемпіонка Ольга Харлан;
  • блогер Олег Машуковський;
  • шоумен Julik;
  • ведучі телеканалу "Україна" – Лілія Ребрик, Анна Панова, Олег Панюта, Альона Вінницька, Григорій Герман, Віталій Школьний, Максим Сікора, Юлія Галушка, ХАС.