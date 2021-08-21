Втомилась їсти траву, – Наталія Могилевська розповіла про труднощі під час дієти

Популярна українська співачка Наталія Могилевська продовжує працювати над своєю фігурою. Днями зірка поділилась, що потребує підтримки від своїх фанів. Їй стало важко утримуватися від фруктів.

Більш як місяць відома українська співачка Наталія Могилевська вдосконалює свою фігуру за допомогою спеціальної дієти. Дотримуючись жорстких обмежень, зірка постала перед труднощами.

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Наталія Могилевська розповіла про свою дієту

Виконавиця вже давно могла перейти на звичне для себе харчування. Однак продовжила челендж зі схудненням й дотримується дієти. Зірка хоче скинути ще 2 кілограми до 24 серпня – до концерту на День Незалежності.

Але скажу, що я настільки втомилася... Навколо кавуни, дині, ягоди, а мені всього цього не можна. Мені не можна жодних вуглеводів. Я так втомилася їсти цю траву – руколу, помідори, усе інше,

– зізналась Наталія Могилевська.

Артистка додала, що навіть телефонувала дієтологам з проханням дозволити з'їсти їй жменьку ягід. Та щоб схуднути за короткий час, їй слід ретельно дотримуватися усіх правил.

"Чесно – до сліз", – зізналась Могилевська. Вона звернулась за підтримкою до прихильників.

Дієта Наталії Могилевської: що відомо