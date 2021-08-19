46-річна Наталія Могилевська не врахувала те, що катер гойдатиме на хвилях. Відтак, вона ледь не впала у воду. Попри страх звалитись у Дніпро, артистка не лише бездоганно виконала запальний хіт, а й підтанцьовувала під нього.

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За словами співачки, вона нервувала як ніколи, адже на неї були направлені камери та сотні поглядів прихильників, котрі піднялись зі своїх місць і чекали на зірку на пристані.

Ледь не впала за борт у воду під час концерту. Думала, що полечу у воду разом з мікрофоном! Сукня вузька, піді мною сходи в трюм і гострі предмети. А я повинна бути красивою, співати й не впасти у воду,

– емоційно заявила Наталія Могилевська.

На щастя, все обійшлось – артистка таки втрималась на хвилях і зуміла приголомшити прихильників, що зібрались на її сольному концерті.

У коментарях фани лише похвалили Наталію Могилевську за сміливість:

"Вихід феєричний! Несподівано і дуже красиво! Страху взагалі не помітила";

"Ефектно, як завжди";

"Прикольний хід, сподівалися, що не впадете";

"Взагалі не видно, що вам страшно. Молодець, браво";

"Я не чекала падіння. Ви молодець, й атмосфера нереально позитивна";

"Як впевнено. Багато хто на вашому місці вже б трусився".

Текст публікації Наталії Могилевської:

Я ледь не впала за борт у воду під час концерту. Думала, що полечу у воду разом з мікрофоном! Мені довелося стояти на тоненькій жердинці, тримаючись одним мізинцем від поштовхів по хвилях катера, який тільки-но проїхав. І все це під пильними поглядами камер і глядачів, які залишили свої місця і стовпилися на пристані. Сукня вузька, піді мною сходи в трюм і гострі предмети.

А я повинна бути красивою, співати й не впасти у воду.

Як вам мій вихід? Вам видно, що мені було страшно?