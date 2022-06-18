"Вся сума захисникам": Дмитро Комаров продає свою улюблену "іграшку" – рідкісний спорткар

Лише кілька днів тому Дмитро Комаров з колегами з шоу-бізу зібрав мільйон гривень на безпілотник, а тепер виставив на продаж свій рідкісний спорткар. Благодійну ініціативу він назвав "Аукціон на ДН", адже відкрив його в день свого 39-річчя.

Якщо одні зірки у свої дні народження відкривають благодійні збори коштів для ЗСУ, то Дмитро Комаров прощається з улюбленою "іграшкою" – дводверним спорткаром Chrysler Crossfire. Цю "спортивну купешку", про які мріють чи не всі хлопчики, він купив дев'ять років тому, 2013-го.

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Дмитро Комаров продає спорткар своєї мрії

Мандрівник зізнався, що придбав його випадково, коли продав старий автомобіль, і "рука тяглася до оголошень". Chrysler Crossfire Дмитро Комаров купив у чоловіка з автопарком у 20-30 машин, цей спорткар той брав для поїздок вихідного дня в ресторан, але так нікуди не виїхав.

"На всю Україну було дві таких, одна з яких 2006 року. Бита – фарбована – відремонтована. Без серйозних аварій. Стан добрий. Машинка "жива", жвава, приємна, доглянута. Виглядає стильно та яскраво. Практична. Село, ґрунтовка, ями – без проблем. Картоплю та пісок возив. Проста в обслуговуванні – всі запчастини підходять від Мерса. Я ставив нове. Пробіг близько 100 тисяч", – розрекламував зірка.

Я сходжу в МРЕО на переоформлення з тим, хто запропонує найбільшу ціну. Якщо буде охочий купити конфіденційно – сходжу з представником. Вся сума – на допомогу Україні та нашим захисникам,

– оголосив Дмитро Комаров.

Дмитро Комаров продає рідкісне авто Chrysler Crossfire / Фото з фейсбуку мандрівника

Він закликав фанів не скупитися й радіти життю навіть попри війну. Переможця аукціону пообіцяв оголосити 27 червня.

"Перебивайте ціни. Пам'ятайте – ви не просто купуєте рідкісну машину з історією, ви допомагаєте Україні. Пропонуйте побільше. Мінімальну ціну не встановлюю – потрібна цифра сама прийде", – додав мандрівник.

Зараз такий спорткар Chrysler Crossfire 2006 року коштує близько. Уже за дев'ять днів дізнаємося, скільки вдалося вторгувати за нього Дмитру Комарову.