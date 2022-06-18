Если одни звезды в свои дни рождения открывают благотворительное сборы средств для ЗСУ, то Дмитрий Комаров прощается с любимой "игрушкой" – двухдверным спорткаром Chrysler Crossfire. Эту "спортивную купешку", о которой мечтают почти все мальчики, он купил девять лет назад, в 2013-м.

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Дмитрий Комаров продает спорткар своей мечты

Путешественник признался, что приобрел его случайно, когда продал старый автомобиль, и "рука тянулась к объявлениям". Chrysler Crossfire Дмитрий Комаров купил у мужчины с автопарком в 20-30 машин, этот спорткар тот брал для поездок выходного дня в ресторан, но так никуда не выехал.

"На всю Украину было две таких, одна из которых 2006 года. Бита – крашеная – отремонтирована. Без серьезных аварий. Состояние хорошее. Машинка "живая", резвая, приятная, ухоженная. Выглядит стильно и ярко. Практичная. Село, грунтовка, ямы – без проблем. Картошку и песок возил. Простая в обслуживании – все запчасти подходят от Мерса. Я ставил новое. Пробег около 100 тысяч", – разрекламировал звезда.

Я схожу в МРЭО на переоформление с тем, кто предложит наибольшую цену. Если будет желающий купить конфиденциально – схожу с представителем. Вся сумма – на помощь Украине и нашим защитникам,

– объявил Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров продает редкий автомобиль Chrysler Crossfire / Фото из фейсбука путешественника

Он призвал фанов не жадничать и радоваться жизни даже несмотря на войну. Победитель аукциона пообещал объявить 27 июня.

"Пребивайте цены. Помните – вы не просто покупаете редкую машину с историей, вы помогаете Украине. Предлагайте побольше. Минимальную цену не устанавливаю – нужная цифра сама придет", – добавил путешественник.

Отметим! Сейчас такой спорткар Chrysler Crossfire в 2006 году стоит около 12 тысяч долларов. Уже через девять дней узнаем, сколько удалось выручить за него Дмитрию Комарову.