Всі, хто сюди приїде – лежатимуть в землі, – лідер "Ляпіса 98" Міхалок звернувся до білорусів

Відомий музикант Сергій Міхалок закликав військових Білорусі не воювати з Україною. Артист просив білорусів "саботувати усі накази".

Сам Сергій Міхалок має громадянство Білорусі, проте з 2015 року живе в Україні. За вклад у державне будівництво й культурний розвиток, фронтмена Brutto Nostra у 2020 році нагородили званням Заслуженого артиста України.

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Білоруси, боягузи й зрадники батьківщини. Лукашенко, засц*вши здав нашу країну божевільному тирану Путіну. Ці два г*ндони використовують територію Білорусі, щоб атакувати братську Україну,

– розпочав Міхалок.

Співак брутально вимагає від жителів Білорусі отямитись, адже "їхніми руками два тирани Путін і Лукашенко зроблять всі свої темні, брудні справи".

Вони (військові Білорусі – 24 канал) всі тут помруть, бо армія ЗСУ – найсильніша армія у світі. Всі хто, сюди приїде спочатку лежатимуть у землі, а потім горітимуть у пеклі. Поки не пізно, я закликаю саботувати будь-які накази, біжіть, бл*ть в ліси, сидіть вдома, бухайте, але не виконуйте нічого, бо це злочин проти людства,

– емоційно висловився Сергій Міхалок.

Що відомо про громадянську позицію Сергія Міхалка