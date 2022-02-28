Всі, хто сюди приїде – лежатимуть в землі, – лідер "Ляпіса 98" Міхалок звернувся до білорусів
Джерело:Інстаграм Brutto Nostra
Відомий музикант Сергій Міхалок закликав військових Білорусі не воювати з Україною. Артист просив білорусів "саботувати усі накази".
Сам Сергій Міхалок має громадянство Білорусі, проте з 2015 року живе в Україні. За вклад у державне будівництво й культурний розвиток, фронтмена Brutto Nostra у 2020 році нагородили званням Заслуженого артиста України.
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Білоруси, боягузи й зрадники батьківщини. Лукашенко, засц*вши здав нашу країну божевільному тирану Путіну. Ці два г*ндони використовують територію Білорусі, щоб атакувати братську Україну,
– розпочав Міхалок.
Співак брутально вимагає від жителів Білорусі отямитись, адже "їхніми руками два тирани Путін і Лукашенко зроблять всі свої темні, брудні справи".
Вони (військові Білорусі – 24 канал) всі тут помруть, бо армія ЗСУ – найсильніша армія у світі. Всі хто, сюди приїде спочатку лежатимуть у землі, а потім горітимуть у пеклі. Поки не пізно, я закликаю саботувати будь-які накази, біжіть, бл*ть в ліси, сидіть вдома, бухайте, але не виконуйте нічого, бо це злочин проти людства,
– емоційно висловився Сергій Міхалок.
Що відомо про громадянську позицію Сергія Міхалка
- Коли у серпні 2020 року у Білорусі розпочались масштабні страйки стосовно самопроголошення Лукашенка президентом, то Сергій Міхалок довго не давав знати, що він про це думає.
- Фани Brutto навіть пікетували біля входу у заклад, де мав виступати Міхалок. Вони були обурені, адже під час Революції Гідності пісня співака "Воины света" стала справжнім символом свободи, а коли біда трапилася на його батьківщині, він мовчав протягом чотирьох днів.
- Під час одного з концертів в Одесі співак нарешті висловив свою позицію. Чоловік сказав, що "він тут не для того, аби п**діти про політичні розклади". Така відповідь не на жарт образила фанів.
- Проте, вже у жовтні 2020 року білоруський музикант отямився і оголосив, що всі його колективи приєднуються до всенародного страйку та ультиматуму в Білорусі.