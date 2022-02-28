У самого Сергея Михалка гражданство Беларуси, однако с 2015 года он живет в Украине. За вклад в государственное строительство и культурное развитие фронтмена Brutto Nostra в 2020 году наградили званием Заслуженного артиста Украины.
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Белорусы, трусы и предатели родины. Лукашенко, заснув сдал нашу страну безумному тирану Путину. Эти два гондона используют территорию Беларуси, чтобы атаковать братскую Украину,
– начал Михалок.
Певец брутально требует от жителей Беларуси прийти в себя, ведь "их руками два тирана – Путин и Лукашенко сделают все свои темные, грязные дела".
Они (военные Беларуси – 24 канал) все здесь умрут, потому что армия ВСУ – самая сильная армия в мире. Все кто, сюда приедет, сначала будут лежать в земле, а потом будут гореть в аду. Пока не поздно я призываю саботировать какие-либо приказы, бегите, бл*ть в леса, сидите дома, бухайте, но не выполняйте ничего, ибо это преступление против человечества,
– эмоционально выразился Сергей Михалок.
Что известно о гражданской позиции Сергея Михалка
- Когда в августе 2020 года в Беларуси начались масштабные забастовки из-за самопровозглашения Лукашенко президентом, Сергей Михалок долго не давал знать, что он об этом думает.
- Фаны Brutto даже пикетировали возле входа в заведение, где должен был выступать Михалок. Они были возмущены, ведь во время Революции Достоинства песня певца "Воины света" стала настоящим символом свободы, а когда беда случилась на его родине, он молчал четыре дня.
- Во время одного из концертов в Одессе певец наконец-то высказал свою позицию. Мужчина сказал, что "он здесь не для того, чтобы п**деть о политических раскладах". Такой ответ не на шутку обидел фанатов.
- Однако уже в октябре 2020 года белорусский музыкант пришел в себя и объявил, что все его коллективы присоединяются к всенародной забастовке и ультиматуму в Беларуси.