У самого Сергея Михалка гражданство Беларуси, однако с 2015 года он живет в Украине. За вклад в государственное строительство и культурное развитие фронтмена Brutto Nostra в 2020 году наградили званием Заслуженного артиста Украины.

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Белорусы, трусы и предатели родины. Лукашенко, заснув сдал нашу страну безумному тирану Путину. Эти два гондона используют территорию Беларуси, чтобы атаковать братскую Украину,

– начал Михалок.

Певец брутально требует от жителей Беларуси прийти в себя, ведь "их руками два тирана – Путин и Лукашенко сделают все свои темные, грязные дела".

Они (военные Беларуси – 24 канал) все здесь умрут, потому что армия ВСУ – самая сильная армия в мире. Все кто, сюда приедет, сначала будут лежать в земле, а потом будут гореть в аду. Пока не поздно я призываю саботировать какие-либо приказы, бегите, бл*ть в леса, сидите дома, бухайте, но не выполняйте ничего, ибо это преступление против человечества,

– эмоционально выразился Сергей Михалок.

Что известно о гражданской позиции Сергея Михалка