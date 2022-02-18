Все відбувається само собою, – Wellboy про стосунки з дівчатами та життя з мамою
Джерело:Viva!
Український артист Wellboy нещодавно почав жити разом з мамою в Києві. Юнак розповів, чи звикла вона до міста, а також поділився зізнаннями про стосунки з дівчатами.
Український співак Wellboy (Антон Вельбой), що став відомим завдяки хіту "Гуси" та Нацвідбору на Євробачення, дав нове інтерв'ю. У ньому він розповів про життя, яке значно змінилось через його популярність.
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Wellboy про маму
Нещодавно Антон забрав до столиці свою маму, яка раніше жила в селі. Тепер вона мешкає у квартирі разом з зірковим сином.
Мама взагалі кайфує. Але всі сільські звички лишилися. Там з ранку встаєш, насамперед не вмиваєшся, не чистиш зуби, а виходиш у двір і відкриваєш курей, насипаєш їм зерна. Вона нарешті вільна від цього, але ще не звикла до міста,
– поділився артист.
Wellboy / Фото з інстаграму Wellboy
Wellboy про стосунки з дівчатами
Зірка зізнався, що отримує багато повідомлень від дівчат. Але ще не готовий до серйозних стосунків.
Думав і навіть носив на безіменному пальці колечко. Сам собі купив, щоби дівчатка не приставали. І мені його на зйомці "Вечірнього" кварталу зламав Женя Кошовий, обіцяв купити нове,
– розповів Wellboy.
Юнак додав, що навмисне з дівчатами не знайомиться: "Ні, я звик, що це якось все відбувається само собою".