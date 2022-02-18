Украинский певец Wellboy (Антон Вельбой), ставший известным благодаря хиту "Гуси" и Нацотбору на "Евровидение", дал новое интервью. В нем он рассказал о жизни, которая значительно изменилась из-за его популярности.

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Wellboy о маме

Недавно Антон забрал в столицу свою маму, которая раньше жила в деревне. Теперь она живет в квартире вместе со звездным сыном.

Мама вообще кайфует. Но все деревенские привычки остались. Там с утра встаешь, первым делом не умываешься, не чистишь зубы, а выходишь во двор и открываешь кур, насыпаешь им зерна. Она наконец свободна от этого, но еще не привыкла к городу,

– поделился артист.



Wellboy / Фото из инстаграма Wellboy

Отметим, что к популярности Wellboy причастен не только его продюсер Юрий Бардаш, но и Тина Кароль. Именно она увидела в певце потенциал и согласилась стать спонсором его первой песни "Гуси".

Wellboy об отношениях с девушками

Звезда признался, что получает много сообщений от девушек. Но еще не готов к серьезным отношениям.

Думал и даже носил на безымянном пальце колечко. Сам себе купил, чтобы девочки не приставали. И мне его на съемке "Вечернего" квартала сломал Женя Кошевой, обещал купить новое,

– рассказал Wellboy.

Юноша добавил, что нарочно с девушками не знакомится: "Нет, я привык, что это как-то все происходит само собой".