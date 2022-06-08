3 червня розмови українців були про те, що вже 100 днів наша країна живе у стані війни. Невеликі підсумки за досить тривалий час боротьби з російськими окупантами підбив ведучий "Нового каналу", волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула.

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Ця війна категорично відрізняється від того, до чого українське суспільство, на жаль, звикло за період з 2016 до 2022 року. Це дуже страшно, тому що це справді повномасштабна війна на тотальне знищення. До нас прийшла країна, яка нічого не створює. Їх призначення у світовій історії – руйнація. На жаль, ми маємо такого сусіда,

– поділився думками Притула в інтерв’ю DW Ukrainian.

Проте він вкотре зрозумів унікальність українського народу – це неймовірну здатність до самоорганізації.

"І ми бачимо її на різних ланках і ділянках. Наш народ практично ніколи нічого не робить за вказівкою зверху. Все українське суспільство стало монолітом. Коли Міністерство оборони України немає сил "перетравити", в переносному сенсі, ту кількість людей, які хочуть іти й боронити державу. Тобто їх більше, аніж є можливість їх організувати за, скажімо, урядовою лінією. Те ж стосується тих, хто залишився в тилу. В моєму оточенні немає жодної людини, яка б не була залучена у волонтерському русі", – розповів Притула.



Сергій Притула у волонтерському пункті / Фото з інстаграму ведучого

Притула і волонтерство

Раніше Сергій розповідав, що за увесь час функціонування благодійного фонду йому та команді вдалось зібрати понад 1 мільярд гривень. Його волонтери в основному закривають питання із забезпеченням транспорту, зв'язку та гуманітарних питань.

Наразі Сергій Притула анонсував великий проєкт на другу половину червня, який має принести чимало коштів. Що це саме буде – ведучий поки не каже.

Нещодавно благодійний фонд волонтера провів кілька великих аукціонів: