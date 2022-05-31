Українська співачка Злата Огнєвіч на сторінці в інстаграмі пригадала своє навчання в університеті. Вона розповіла, як їй жилось в гуртожитку.

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Злата Огнєвіч згадала навчання в університеті

Виконавиця навчалась у Київській муніципальній академії музики ім. Р.М. Глієра. Тоді вона 4 роки прожила в гуртожитку.

"Ох, ми й чудили тоді. Я чотири роки жила в гуртожитку, повному творчих людей! В нас все було спільне, тому зранку в душовій (загального користування) можна було зустріти скрипаля чи акордеоніста, який готувався до уроку. Просто класів на всіх не вистачало і тому інструменталісти окупували ці місця", – згадала зірка.

Кухня в гуртожинку взагалі one love. На ній постійно зникала… їжа, причому щойно приготовлена, з любов‘ю! Особливим попитом користувались смажена картопля і котлетки,

– додала вона.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

Також Злата Огнєвіч розповіла про навчання в університеті. Особливо їй запам'яталась червона зала, в якій студенти складати іспити.

"І на них сиділи "митці". І я зараз про студентів, які слухають кожну твою ноту, інтонацію, прискіпливо аналізують виступ і потім дають свої оцінки, в кулуарах. Але це дуже крута і вибаглива публіка, яка особисто мене стимулювала співати навіть ті пісні, для яких не вистачало вокальної техніки!" – зізналась співачка.

За словами Злати Огнєвіч, знання – найголовніша річ. Вона закликала вступати до українських закладів й підтримувати навчання навіть в тих університетах, які працюють дистанційно через руйнування.

"Наближається вступна кампанія, незважаючи на війну, українські університети продовжують працювати дистанційно. (Навіть Маріупольські, Харківські, що зазнали жахливих руйнувань). Вступайте до українських універів і набувайте знань! Україні так потрібна талановита молодь. Я вірю в кожного з нас і радію, що саме в Україні дуже крута молодь, а значить і майбутнє!".