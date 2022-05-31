Украинская певица Злата Огневич на странице в инстаграмме вспомнила обучение в университете. Она рассказала, как ей жилось в общежитии.

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Злата Огневич вспомнила обучение в университете

Исполнительница училась в Киевской муниципальной академии музыки им. Р.М. Глиера. Тогда она четыре года прожила в общежитии.

"Ох, мы и чудили тогда. Я четыре года жила в общежитии, полном творческих людей! У нас все было общее, поэтому утром в душевой (общего пользования) можно было встретить скрипача или аккордеониста, который готовился к уроку. Просто классов на всех не хватало и потому инструменталисты оккупировали эти места", – вспомнила звезда.

Кухня в общежитии вообще one love. На ней постоянно исчезала… еда, причем только что приготовленная, с любовью! Особым спросом пользовались жареный картофель и котлетки,

– добавила она.



Злата Огневич / Фото из инстаграма Златы Огневич

Также Злата Огневич рассказала об учебе в университете. Особенно ей запомнился красный зал, в котором студенты сдавали экзамены.

"И на них сидели "художники". И я сейчас о студентах, которые слушают каждую твою ноту, интонацию, придирчиво анализируют выступление и потом дают свои оценки, в кулуарах. Но это очень крутая и прихотливая публика, которая лично меня стимулировала петь даже те песни, для которых не хватало вокальной техники!" – призналась певица.

По словам Златы Огневич, знание – самое главное. Она призвала поступать в украинские заведения и поддерживать обучение даже в тех университетах, которые работают дистанционно из-за разрушений.

"Приближается вступительная кампания, несмотря на войну, украинские университеты продолжают работать дистанционно. (Даже Мариупольские, Харьковские, подвергшиеся ужасным разрушениям). Поступайте в украинские универы и приобретайте знания! Я верю в каждого из нас, и что именно в Украине очень крутая молодежь, а значит и будущее!"