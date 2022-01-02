Вперше за довгий час: Кайлі Дженнер опублікувала нове фото з вагітним животом
Джерело:інстаграм Кайлі Дженнер
Американська модель Кайлі Дженнер вперше за довгий час порушила мовчання й опублікувала нове фото. На ньому зірка позувала вагітною.
Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" та модель Кайлі Дженнер на довгий час покинула соціальні мережі. Та днями вперше вона поділилась з прихильниками новими фото.
Читайте також Разом співали різдвяний хіт: Мерая Кері вперше за довгий час показала своїх дітей
Кайлі Дженнер опублікувала нове фото
Знаменитість позувала у чорному топі з глибоким декольте та лосинах. Вона оголила великий вагітний живіт, поклавши руки зверху. Кайлі розпустила волосся та зробила макіяж в нюдових тонах.
Модель підписала фото, зробивши підсумки 2021 року.
"З наближенням 2022 року я багато думала про минулий час і про ті благословення, які він приніс. Але також і про багато страждань. Я ніколи не забуду цей рік і всі ті значні зміни, які він вніс у моє життя. Я молюся, щоб новий рік був наповнений великою любов'ю, і я сподіваюся, що всі почуватимуться в безпеці та будуть здорові протягом цього часу", – написала зірка під фото.
Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму зірки
Ймовірно, зникнення Кайлі з соціальних мереж пов'язане зі смертельним концертом її бойфренда Тревіса Скотта:
- Репер був хедлайнером масштабного фестивалю Astroworld Festival, який він організовує з 2018 року. На концерт прийшло 50 тисяч фанатів.
- Коли виступав Тревіс Скотт, публіка проштовхувалася ближче до сцени. Через це утворилась страшенна тиснява, у якій люди непритомніли й падали на землю.
- Репер кілька разів зупиняв шоу, кликав на допомогу своїх охоронців. Машини швидкої допомоги пробирались крізь натовп, рятуючи постраждалих.
- У підсумку 17 фанів Тревіса Скотта були доставлені в лікарні, а 8 з них загинули. Їм було від 16 до 27 років. Критика в бік репера зашкалювала, а сім'я Кардашян-Дженнер перебувала під тиском.