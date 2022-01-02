Вперше за довгий час: Кайлі Дженнер опублікувала нове фото з вагітним животом

Американська модель Кайлі Дженнер вперше за довгий час порушила мовчання й опублікувала нове фото. На ньому зірка позувала вагітною.

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" та модель Кайлі Дженнер на довгий час покинула соціальні мережі. Та днями вперше вона поділилась з прихильниками новими фото.

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Кайлі Дженнер опублікувала нове фото

Знаменитість позувала у чорному топі з глибоким декольте та лосинах. Вона оголила великий вагітний живіт, поклавши руки зверху. Кайлі розпустила волосся та зробила макіяж в нюдових тонах.

Модель підписала фото, зробивши підсумки 2021 року.

"З наближенням 2022 року я багато думала про минулий час і про ті благословення, які він приніс. Але також і про багато страждань. Я ніколи не забуду цей рік і всі ті значні зміни, які він вніс у моє життя. Я молюся, щоб новий рік був наповнений великою любов'ю, і я сподіваюся, що всі почуватимуться в безпеці та будуть здорові протягом цього часу", – написала зірка під фото.



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму зірки

Ймовірно, зникнення Кайлі з соціальних мереж пов'язане зі смертельним концертом її бойфренда Тревіса Скотта: