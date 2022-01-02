Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" и модель Кайли Дженнер на долгое время покинула социальные сети. Но на днях впервые она поделилась с поклонниками новыми фото.

Читайте также Вместе пели рождественский хит: Мэрайя Кэри впервые за долгое время показала своих детей

Кайли Дженнер опубликовала новое фото

Знаменитость позировала в черном топе с глубоким декольте и лосинах. Она оголила большой беременный живот, положив руки сверху. Кайли распустила волосы и сделала макияж в нюдовых тонах.

Модель подписала фото, сделав итоги 2021 года.

"С приближением 2022 года я много думала о прошлом и о тех благословениях, которые он принес. Но также и о многих страданиях. Я никогда не забуду этот год и все те значительные изменения, которые он внес в мою жизнь. Я молюсь, чтобы Новый год был наполнен большой любовью, и я надеюсь, что все будут чувствовать себя в безопасности и будут здоровы в течение этого времени", – написала звезда под фото.

Кайли Дженнер / Фото с инстаграма звезды

Вероятно, исчезновение Кайли из социальных сетей связано со смертельным концертом ее бойфренда Тревиса Скотта: