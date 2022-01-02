Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" и модель Кайли Дженнер на долгое время покинула социальные сети. Но на днях впервые она поделилась с поклонниками новыми фото.
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Кайли Дженнер опубликовала новое фото
Знаменитость позировала в черном топе с глубоким декольте и лосинах. Она оголила большой беременный живот, положив руки сверху. Кайли распустила волосы и сделала макияж в нюдовых тонах.
Модель подписала фото, сделав итоги 2021 года.
"С приближением 2022 года я много думала о прошлом и о тех благословениях, которые он принес. Но также и о многих страданиях. Я никогда не забуду этот год и все те значительные изменения, которые он внес в мою жизнь. Я молюсь, чтобы Новый год был наполнен большой любовью, и я надеюсь, что все будут чувствовать себя в безопасности и будут здоровы в течение этого времени", – написала звезда под фото.
Кайли Дженнер / Фото с инстаграма звезды
Вероятно, исчезновение Кайли из социальных сетей связано со смертельным концертом ее бойфренда Тревиса Скотта:
- Рэпер был хедлайнером масштабного фестиваля Astroworld Festival, организуемого с 2018 года. На концерт пришло 50 тысяч фанатов.
- Когда выступал Тревис Скотт, публика проталкивалась поближе к сцене. Поэтому образовалась страшная давка, в которой люди теряли сознание и падали на землю.
- Рэпер несколько раз останавливал шоу, звал на помощь своих охранников. Машины скорой помощи пробирались сквозь толпу, спасая пострадавших.
- В итоге 17 фанатов Тревиса Скотта были доставлены в больницы, а 8 из них погибли. Им было от 16 до 27 лет. Критика в сторону рэпера зашкаливала, а семья Кардашян-Дженнер находилась под давлением.