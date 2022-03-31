Вперше за 3 роки: Анастасія Приходько через війну почала спілкуватись з мамою
Джерело:Dorotye
Через сімейний конфлікт Анастасія Приходько близько 3 років не спілкувалась з мамою і братом. Та завдяки війні вона відновила зв'язок з ненькою.
Українська співачка Анастасія Приходько залишається в Україні, так само як і її батьки. Вперше за 3 роки зірка почала спілкуватися з мамою.
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Анастасія Приходько помирилась з мамою
Співачка розповіла, що мама їй написала у перший тиждень повномасштабної війни. Приходько вирішила, що в такий час треба підтримувати зв'язок.
Мені через тиждень написала мати, і я їй відповіла. Вирішила, що зараз не на часі з'ясовувати з нею стосунки. Подумала, якщо їй так легше, якщо вона набралася сміливості за три роки написати, то я думаю, що в такий час, напевно, треба спілкуватися. Я вирішила так,
– розповіла виконавиця.
Чому зірка не спілкувалась з мамою
- Близько року тому Анастасія Приходько зізнавалась про "зраду" з боку рідних. Через це вона припинила спілкування з усією родиною. Однак у деталі зірка не вдавалась.
- До того ж мама виконавиці, Оксана Михайлівна щонайбільше п'ять разів бачила 6-річного внука Гордія. Тоді як п'ятимісячного Луку не навідувала зовсім.
- Складні стосунки з мамою у Приходько були ще у юному віці. Через "чорну смугу" в житті зірка у 18 років захворіла на анорексію.