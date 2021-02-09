Вперше цього року принц Гаррі та Меган Маркл взяли участь у відеозустрічі, що була присвячена поезії. Вони приєднались до гуртка GetLitPoet, де Меган навіть зачитала рядки із власних віршів.

Після складення королівських обов'язків Меган Маркл та принц Гаррі почали часто з'являтися на телебаченні й відвідувати різноманітні віртуальні зустрічі.

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Меган Маркл та принц Гаррі відвідали поетичний гурток

Цими вихідними Меган Маркл та принц Гаррі по відеозв'язку приєдналися до зустрічі поетичного гуртка GetLitPoet. Вони святкували Місяць афроамериканської історії. Учасники гуртка були приємно здивовані присутністю знаменитого подружжя.

Члени GetLitPoet поділилися, що Меган та Гаррі були дуже чарівними й цікавилися їхньою поезією. А Меган Маркл навіть зачитала уривки з власних віршів.

Вгадайте, хто зробив сюрприз нашому поетичному класу в ці вихідні? Це був найкращий вікенд в моєму житті! Гаррі і Меган були чарівними, добрими і дуже цікавилися поезією! Герцогиня навіть поділилася деякими зі своїх улюблених віршованих рядків. Ми так вдячні їм за візит на честь Місяця афроамериканської історії,

– розповіли учасники гуртка в соцмережах.

Однак учасники гуртка не оприлюднили відеоролик із зустрічі, проте показали фото. Також вони не розсекречують, про що був вірш авторства Меган Маркл.

Перед камерою Меган Маркл продемонструвала повсякденний, але стильний образ, зачарувавши членів GetLitPoet й зовнішнім виглядом. Вона позувала в блакитній сорочці. Довге темне волосся акторка розпустила та вклала ніжними хвилями. Обличчя Меган підкреслила легким макіяжем.



Меган Маркл і принц Гаррі на відеозустрічі / Фото з інстаргаму поетичного гуртка