Американська комедійна акторка Ребел Вілсон домоглась неймовірних зовнішніх змін: жінка схудла на 20 кілограмів! Не довго думаючи, вона почала приміряти сукні, про які раніше не мріяла, і одна з них – у стилі Меган Маркл.

Нову сукню 40-річна Ребел Вілсон засвітила у своєму інстаграму. Куди вона відправлялась – невідомо, проте червоне плаття одразу набуло розголосу в мережі.

До слова Зірка "Шахрайок" Ребел Вілсон схудла на 20 кілограмів: як тепер виглядає акторка

Ребел Вілсон vs Меган Маркл

На знімку акторка позує у сукні від британського бренду Safiyaa з накидкою на спині. Єдине, що відрізняло Ребел від образу Меган, це шлейф, який акторка вирішила залишити та обмотати ним ліву руку, в той час як у Меган він не спостерігався.

Відомо, що таку ж сукню герцогиня Сассекська одягнула майже рік тому, у березні 2020-го перед карантином, побувавши з принцом Гаррі на музичному фестивалі Mountbatten у Лондонському королівському залі мистецтв і наук імені Альберта.

На вашу думку, хто справив більше враження у сукні Safiyaa: Ребел Вілсон чи Меган Маркл?