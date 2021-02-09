Впервые в этом году принц Гарри и Меган Маркл приняли участие в видеовстрече, посвященной поэзии. Они присоединились к кружку GetLitPoet, где Меган даже зачитала строки из собственных стихов.

После сложеня королевских обязанностей Меган Маркл и принц Гарри начали часто появляться на телевидении и посещать различные виртуальные встречи.

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Меган Маркл и принц Гарри посетили поэтический кружок

В эти выходные Меган Маркл и принц Гарри по видеосвязи присоединились к встрече поэтического кружка GetLitPoet. Они праздновали Месяц афроамериканской истории. Участники кружка были приятно удивлены присутствием знаменитой четы.

Члены GetLitPoet поделились, что Меган и Гарри были очень очаровательными и интересовались их поэзией. А Меган Маркл даже зачитала отрывки из собственных стихов.

Угадайте, кто сделал сюрприз нашему поэтическому классу в эти выходные? Это был лучший уикенд в моей жизни! Гарри и Меган были волшебными, добрыми и очень интересовались поэзией! Герцогиня даже поделилась некоторыми из своих любимых стихотворных строк. Мы так благодарны им за визит в честь Месяца афроамериканской истории,

– рассказали участники кружка в соцсетях.

Однако участники кружка не обнародовали видеоролик со встречи, но показали фото. Также они не рассекречивают, о чем было стихотворение авторства Меган Маркл.

Перед камерой Меган Маркл продемонстрировала повседневный, но стильный образ, пленив членов GetLitPoet и внешним видом. Она позировала в голубой рубашке. Длинные темные волосы актриса распустила и уложила нежными волнами. Лицо Меган подчеркнула легким макияжем.



Меган Маркл и принц Гарри на видеовстрече / Фото с инстаргама поэтического кружка