Услід за іншими королівськими сім'ями принц Гаррі та Меган Маркл представили власну різдвяну листівку. Цього разу її опублікували на сайті благодійної організації, заснованій ветеранами, якій раніше допомагало подружжя.

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Листівка Гаррі та Меган

Зворушливе фото, що зображене у центрі листівки, зроблене Алексом Любомирським, який раніше фотографував весілля Гаррі та Меган. Кадр зроблений у Каліфорнії цього літа, на порозі будинку сім'ї.

Принц Гаррі позував у блакитній сорочці, тримаючи на колінах Арчі, що помітно підріс та став ще більш схожим на тата. Меган Маркл постала поруч з чоловіком, вона усміхається до новонародженої доньки Лілібет. На цьому знімку пара вперше показала обличчя доньки.

"Цього, 2021 року, ми стали батьками нашої доньки Лілібет. Арчі зробив нас "мамою" і "татом", а Лілі – сім'єю. Оскільки ми з нетерпінням чекаємо 2022 року, ми зробили пожертви кільком організаціям, які вшановують і захищають родини – від тих, кого переселяють з Афганістану, до американських сімей, які потребують оплачуваної відпустки по догляду за дитиною", – повідомили Гаррі й Меган.

Також подружжя побажало від всієї сім'ї щасливих і веселих свят.



Листівка від принца Гаррі та Меган Маркл / Фото з сайту Team Rubicon

Хто ще представив різдвяні листівки у 2021 році