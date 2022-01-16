Здавалося б, між принцом Гаррі та королівською сім'єю рушив лід. Єлизавета ІІ вітала онука з днем народження, а принц Чарльз тепло висловлювався про сина. Однак нащадок монархії знову підігрів конфлікт. Він подав до суду на британський уряд.

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Чому принц Гаррі подав до суду на уряд Єлизавети ІІ

Онук Її Величності хоче привезти на Батьківщину дружину Меган Маркл і дітей – сина Арчі та доньку Лілібет Діану. У Лондоні вони мали б з'явитися на початку червня з нагоди платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ – 70-річчя на престолі. Однак їхній приїзд під загрозою.

Раніше принц Гаррі був під цілодобовим наглядом поліцейської охорони, його безпеку фінансували платники податків. Тепер же він запропонував оплатити послуги офіцерів зі своєї кишені. Проте Міністерство внутрішніх справ Британії відмовило йому.

Так, адвокати Гаррі написали листа до уряду, попередивши, що вимагатимуть судового перегляду рішення. Якщо справу продовжать, це буде перший прецедент в історії, коли член королівської родини засудить уряд Її Величності.

Зауважимо, зараз за безпеку принца Гаррі та його сім'ї відповідає американська охоронна фірма. Однак вона, на відміну від поліцейської охорони, не має доступу до даних британських спецслужб.

Щодо останніх візитів принца Гаррі у Велику Британію, то: