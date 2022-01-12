У березні відбудеться щорічна церемонія вручення премії Оскар. На цю визначну подію запросили також і принца Гаррі з дружиною Меган Маркл. Але якщо Гаррі має намір пропустити цьогорічну премію, дружина принца Меган Маркл, колишня американська акторка, має намір піти на таку важливу церемонію.

До слова Крістен Стюарт прийшла на прем'єру фільму "Спенсер" у чорному вбранні: фото з червоної доріжки

Адже вона начебто плекає надію знову повернутися на голлівудську сцену, і отримати можливість засвітитися поряд з кінозірками. Меган вважає, що вони можуть просто ігнорувати Крістен Стюарт, або ж проявити формальну ввічливість. Але Гаррі не з тих, хто фальшивить, і він все ж дуже засмучений через таку стрічку.



Принц Гаррі і Меган Маркл можуть з'явитись на Оскарі-2022 / Фото Getty Images

"Спенсер: Таємниця принцеси Діани"

Прем’єра фільму "Спенсер: Таємниця принцеси Діани" відбулась у вересні 2021 року на Венеційському кінофестивалі. Це біографічна, психологічна драма про принцесу Діану режисера Пабло Ларраіна. Головну роль в цій стрічці зіграла Крістен Стюарт. За сюжетом, події відбуваються під час різдвяних канікул на початку 1990-х років, які Діана проводить із королівською родиною. Саме у цей час вона вирішує розлучитися з принцом Чарльзом. За версією режисера та сценариста, у Діани в цей час починаються галюцинації, і вона думає про те, щоб накласти на себе руки.



Крістен Стюарт в ролі принцеси Діани / Vogue UA

Фільм "Спенсер" отримав не надто багато схвальних відгуків від кінокритиків та глядачів. Було багато зауважень, що нетипове зображення Діани стане болючим для її синів – принців Вільяма та Гаррі. Друзі принцеси кажуть, що вона була б "нажахана" цим фільмом, який має мало спільного з дійсністю. Власне тому Гаррі й не хоче перетинатись з акторкою, адже не знає, якою буде його реакція на нагородженні.

До слова, офіційних номінантів на Оскар поки немає, але американське видання Variety вважає, що у номінацію на найкращу жіночу роль може попасти Крістен Стюарт. Конкуренцію їй можуть скласти Леді Гага ("Дім Гуччі"), Ніколь Кідман ("Бути Рікардо") і Олівія Колман ("Незнайома дочка").

Автор: Соломія Борух