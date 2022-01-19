Вперше у 2022 році: Кейт Міддлтон здійснила світський вихід в елегантному образі

Герцоги Кембриджські вперше у новому році вийшли у світ. Вони побували у Музеї підкидьків, що у Лондоні.

Кейт Міддлтон та принц Вільям повернулися до роботи та здійснили перший світський вихід у 2022 році. Подружжя побувало у Музеї підкидьків, що у Лондоні. Там вони поспілкувалися з працівниками та людьми, що виросли у прийомних сім'ях.

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Образ Кейт Міддлтон

Для першого світського виходу у новому році герцогиня Кембриджська постала в елегантному образі. Вона постала у чорній водолазці та темно-синіх штанах прямого крою від Jigsaw. Кетрін підкреслила талію ременем, а також накинула зверху трендове синє пальто, яке вже одягала у 2020 році.

Кейт Міддлтон поєднала вбрання із замшевими синіми туфлями з гострим носком. Образ вдало доповнювали сережки-підвіски від Accessorize.

Дружина принца Вільяма вклала кінчики волосся пишними локонами, а також зробила макіяж. Коричневі тіні та рожева помада стали завершенням стильного look.



Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Додамо, до свого дня народження 9 січня Кетрін опублікувала нові портретні фото, на яких постала у трьох різних образах: