Вперше у 2022 році: Кейт Міддлтон здійснила світський вихід в елегантному образі
Джерело:24 канал
Герцоги Кембриджські вперше у новому році вийшли у світ. Вони побували у Музеї підкидьків, що у Лондоні.
Кейт Міддлтон та принц Вільям повернулися до роботи та здійснили перший світський вихід у 2022 році. Подружжя побувало у Музеї підкидьків, що у Лондоні. Там вони поспілкувалися з працівниками та людьми, що виросли у прийомних сім'ях.
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Образ Кейт Міддлтон
Для першого світського виходу у новому році герцогиня Кембриджська постала в елегантному образі. Вона постала у чорній водолазці та темно-синіх штанах прямого крою від Jigsaw. Кетрін підкреслила талію ременем, а також накинула зверху трендове синє пальто, яке вже одягала у 2020 році.
Кейт Міддлтон поєднала вбрання із замшевими синіми туфлями з гострим носком. Образ вдало доповнювали сережки-підвіски від Accessorize.
Дружина принца Вільяма вклала кінчики волосся пишними локонами, а також зробила макіяж. Коричневі тіні та рожева помада стали завершенням стильного look.
Кейт Міддлтон / Фото Getty Images
Додамо, до свого дня народження 9 січня Кетрін опублікувала нові портретні фото, на яких постала у трьох різних образах:
- Для першого аутфіту вона одягнула білу сукню з пишною фатиновою спідницею, бантами на плечах та тонким поясом;
- На іншому кадрі герцогиня позувала у світлій сукні з рюшами;
- Для третього look вона постала у червоній атласній сукні з одним об'ємним рукавом, довершивши образ діамантовими сережками Єлизавети II.