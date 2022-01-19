Кейт Миддлтон и принц Уильям вернулись к работе и совершили первый светский выход в 2022 году. Супруги побывали в Музее подкидышей, что в Лондоне. Там они пообщались с работниками и людьми, выросшими в приемных семьях.
Смотрите также Леди в красном: сестра Кейт Миддлтон Пиппа вышла в свет в изысканном костюме
Образ Кейт Миддлтон
Для первого светского выхода в новом году герцогиня Кембриджская предстала в элегантном образе. Она предстала в черной водолазке и темно-синих брюках прямого кроя от Jigsaw. Кэтрин подчеркнула талию ремнем, а также накинула сверху трендовое синее пальто, которое уже надевала в 2020 году.
Кейт Миддлтон соединила наряд с замшевыми синими туфлями с острым носком. Образ удачно дополняли серьги-подвески от Accessorize.
Супруга принца Уильяма уложила кончики волос пышными локонами, а также сделала макияж. Коричневые тени и розовая помада стали завершением стильного look.
Кейт Миддлтон / Фото Getty Images
Добавим, к своему дню рождения 9 января Кэтрин опубликовала новые портретные фото, на которых предстала в трех разных образах:
- Для первого аутфита она надела белое платье с пышной фатиновой юбкой, бантами на плечах и тонким поясом;
- На другом кадре герцогиня позировала в светлом платье с рюшами;
- Для третьего look она предстала в красном атласном платье с одним объемным рукавом, довершив образ бриллиантовыми серьгами Елизаветы II.