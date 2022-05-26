Андрей Бедняков давно уехал из Мариуполя в Киев, но в городе остались жить его мама и сестра. Война застала их там. К сожалению, мама умерла, а сестре удалось вырваться из осады в начале апреля. Она пережила голод и холод, но не застала "русский мер", который там сейчас активно процветает.

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Андрей Бедняков о "русском мире" в его родном Мариуполе

Ведущий "Орла и решки" показал, что по городу курсируют автомобили с огромными телевизорами, на которых транслируют пропагандистские федеральные каналы. С экранов к мариупольцам обращаются предатели Кремля, например, кинорежиссер Никита Михалков бубнит о "дне победы". Кроме того, до конца 2022 года местным обещают "запуск" рубля, а детям в школах уже преподают историю страны-агрессорки.

Мариуполь. Наши дни. 21 век. Людям показывают новости. "Свои" новости. Со "своей правдой". Изолировали от всей информации и возят машину с телевизором, откуда вещают знаменитые "правдорубы"... В школе детей учат истории России,

– рассказал Андрей Бедняков.

"Как это возможно? Это какой-то сюр. Что вы творите!?" – эмоционально спросил звездный мариуполец. В инстаграм-сторис он добавил: "Это боль. Боль, которую принесла одна страна другой. Нужен забор, километровый вверх".

"Сволочь, как вы смеете" , - отреагировала на видео коллега Беднякова по "Орлу и решке" Леся Никитюк . Ее поддержали и другие фоловеры ведущего: "И это в ХХІ веке в центре Европы происходит", "Я не могу это принять, просто не могу", "Как болит душа за нашу страну, за наш народ".

Реалии оккупированного Мариуполя: видео

Ранее Андрей Бедняков объяснял, почему россиянам "подгорает" из-за непокоренного Мариуполя. По его мнению, их раздражают три вещи – то, что город не покорился в 2014 году, героический полк "Азов", который там базировался, и сами жители, которые просто так не отдавали эту территорию.