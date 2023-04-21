Дали повістку, – Вова Борисенко із "Фабрики зірок" зізнався, через яку хворобу не може воювати

Брати-близнюки Саша та Вова Борисенки, які стали відомими після "Фабрики зірок" зізналися, чи готові захищати батьківщину у лавах ЗСУ. Одному з братів вже дали повістку, проте через хворобу він не може піти воювати.

Зазначимо, що зараз брати Борисенки не випускають пісні та змінили рід діяльності. Так, Вова працює креативним копірайтером та займається рекламою, а Саша – відеоредактор.

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Вова Борисенко отримав повістку

Артист зізнався, що йому видали повістку у Львові, хоч прописаний він у Дніпрі. Проте Вова не може йти воювати, бо має проблеми зі здоров’ям.

Я маю певну особливість зі здоров’ям, яка не дає можливості йти воювати. Мене не беруть… У мене епілептичний синдром, це не повний вид епілепсії. Епілептичний припадок – це коли судома, у мене були випадки. Я стою на обліку у лікаря,

– пояснив Вова.

Борисенко додав, що він має судоми уві сні. А коли його нерви "зашкалюють", він йде до лікаря, який прописує йому транквілізатори.

Як Саша допомагає Україні

Саша Борисенко відповів, що йому не приходила повістка. Але він розглядав різні варіанти, як бути корисним.

Зараз я роблю відеоролики, спрямовані на новини та OSINT – пошук людей, коли ти маєш лише фотографію та ім'я людини. У цьому я відчуваю свою корисність. Деякі бригади шукали режисерів, монтажерів, я б цим займався, наприклад,

– сказав Олександр.

Дивіться інтерв'ю з братами Борисенками: відео

До слова, у перші дні повномасштабного вторгнення багато артистів пішли в лави ЗСУ за власним бажанням. Читайте у нашій добірці про чоловіків-зірок, які не чекали на повістку, а самі пішли на фронт.