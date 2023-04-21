Отметим, что сейчас братья Борисенко не выпускают песни и сменили род деятельности. Вова работает креативным копирайтером и занимается рекламой, а Саша – видеоредактор.

К теме Братья Борисенко объяснили, почему отказались работать с Потапом и Никитиным: "Сложный период"

Вова Борисенко получил повестку

Артист признался, что ему выдали повестку во Львове, хотя он прописан в Днепре. Однако Вова не может идти воевать, потому что имеет проблемы со здоровьем.

У меня есть определенная особенность со здоровьем, которая не дает возможности идти воевать. У меня эпилептический синдром, это не полный вид эпилепсии. Эпилептический припадок – когда судорога, у меня были случаи. Я стою на учете у врача,

– объяснил Вова.

Борисенко добавил, что у него судороги во сне. А когда его нервы "зашкаливают", он идет к врачу, который прописывает ему транквилизаторы.

Как Саша помогает Украине

Саша Борисенко ответил, что ему не приходила повестка. Но он рассматривал разные варианты, как быть полезным.

Сейчас я делаю видеоролики, направленные на новости и OSINT – поиск людей, когда у тебя есть только фотография и имя человека. В этом я ощущаю свою полезность. Некоторые бригады искали режиссеров, монтажеров, я бы этим занимался, например,

– сказал Александр.

Смотрите интервью с братьями Борисенко: видео

К слову, в первые дни полномасштабного вторжения многие артисты пошли в ряды ВСУ по собственному желанию. Читайте в нашей подборке о мужчинах-звездах, которые не ждали повестки, а сами ушли на фронт.