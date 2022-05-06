Вони повинні виграти все, – представник Ізраїлю на Євробаченні-2022 підтримав Україну

Представник Ізраїлю на Євробаченні-2022 в одному з інтерв'ю зворушливо висловився про Україну. Michael Ben-David заявив, що українці "повинні виграти все".

Днями представник Ізраїлю на Євробаченні-2022 Michael Ben-David провів пресконференцію. На заході була й українська журналістка, тож музикант не міг не згадати про війну.

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Michael Ben-David висловився про Україну і Kalush Orchestra

Співак розповів, що його мама з України, а деякі родичі – тітка та племінники – досі живуть в Києві. Він спілкується з ними, коли є зв'язок і їм не треба бігти до бомбосховищ.

Michael Ben-David зазначив, що те, що Україні пророкують перемогу на Євробаченні – занадто мало.

Усі говорять про те, що Україна на першому місці на Євробаченні, і я кажу, що це ніщо. Вони повинні виграти все. Вони мають перемогти та відвоювати свою країну. Не тільки Євробачення. Вони мають виграти все. Тому що ніхто не розуміє, через що вони проходять зараз. Тож це дуже важко. І я сподіваюсь, це скоро закінчиться,

– сказав артист.

, ставки на перемогу України невпинно ростуть . Kalush Orchestra має 43% шансів перемогти на Євробаченні-2022. Друге місце можуть отримати італійці – дует Mahmood&BLANCO з піснею "Brividi". Третє місце наразі закріплене за Швецією – від них виступатиме Корнелія Джейкобс із піснею "Hold Me Closer".

Michael Ben-David про Україну: дивіться відео

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