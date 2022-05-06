Вони повинні виграти все, – представник Ізраїлю на Євробаченні-2022 підтримав Україну
Джерело:інстаграм Суспільного
Представник Ізраїлю на Євробаченні-2022 в одному з інтерв'ю зворушливо висловився про Україну. Michael Ben-David заявив, що українці "повинні виграти все".
Днями представник Ізраїлю на Євробаченні-2022 Michael Ben-David провів пресконференцію. На заході була й українська журналістка, тож музикант не міг не згадати про війну.
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Michael Ben-David висловився про Україну і Kalush Orchestra
Співак розповів, що його мама з України, а деякі родичі – тітка та племінники – досі живуть в Києві. Він спілкується з ними, коли є зв'язок і їм не треба бігти до бомбосховищ.
Michael Ben-David зазначив, що те, що Україні пророкують перемогу на Євробаченні – занадто мало.
Усі говорять про те, що Україна на першому місці на Євробаченні, і я кажу, що це ніщо. Вони повинні виграти все. Вони мають перемогти та відвоювати свою країну. Не тільки Євробачення. Вони мають виграти все. Тому що ніхто не розуміє, через що вони проходять зараз. Тож це дуже важко. І я сподіваюсь, це скоро закінчиться,
– сказав артист.
Michael Ben-David про Україну: дивіться відео
Українське коріння Michael Ben-David
- Мама музиканта – репатріантка з України. Репатріація – це повернення на батьківщину з поновленням громадянських прав, які під час війни опинилися за межами своєї країни й довго туди не повертались.
- Michael Ben-David народився у сім'ї матері російсько-українського походження та батька грузинського походження.
- У співака є сестра, яка старша за нього, і ще чотири брати, які молодші за нього.