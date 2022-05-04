Перед офіційним початком Євробачення-2022 представник кожної країни проводить кілька репетицій на сцені. Український гурт Kalush Orchestra провів вже другу репетицію, відео з якої уже з'явилося в мережі.
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Kalush Orchestra вдруге провели репетицію у Турині
На офіційному каналі Євробачення з'явилось коротке відео з репетиції колективу. Цього разу у ролику можна роздивитися нові візуальні ефекти, костюми, а також прослухати вокал. Так, на сцені з'явились тіні з орнаментом, які повторюють "погойдування" учасників у такт пісні.
На великому екрані позаду також показали очі, що, ймовірно, символізуватимуть маму лідера гурту Стефанію в час повномасштабної війни.
Нагадаємо, вперше Kalush Orchestra вийдуть на сцену Євробачення-2022 10 травня – у першому півфіналі. Їхній порядковий номер – шостий.
Kalush Orchestra – друга репетиція: дивіться відео
Як реагує мережа
У коментарях фани зі всього світу діляться враженнями від другої репетиції колективу:
- "Чудово, хлопці, це виглядає фантастично. Бажаю вам успіху";
- "Чудовий виступ! Хочеться вже переглянути повний номер";
- "Ми уже дуже вами пишаємося! Сподіваюся, що ви відчуваєте нашу підтримку! Номер чудовий! Ви великі молодці й вже переможці для нас усіх. Не зважайте на всяких там хейтерів! Зробіть все класно!";
- "Чудова робота, Україно! Постановка розумна та добре підходить до пісні. Це буде магніт для телеголосування",
- "Я розплакався, подивившись лише 30 секунд";
- "Постановка, якої добилася українська делегація, незважаючи на те, що їм довелося пережити, вражає. Відмінна робота та міцні обійми з Іспанії";
- "Чудова постановка, незважаючи на такі умови в країні";
- "Україно, ти не сама, Європа підтримує тебе".