Перед офіційним початком Євробачення-2022 представник кожної країни проводить кілька репетицій на сцені. Український гурт Kalush Orchestra провів вже другу репетицію, відео з якої уже з'явилося в мережі.

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Kalush Orchestra вдруге провели репетицію у Турині

На офіційному каналі Євробачення з'явилось коротке відео з репетиції колективу. Цього разу у ролику можна роздивитися нові візуальні ефекти, костюми, а також прослухати вокал. Так, на сцені з'явились тіні з орнаментом, які повторюють "погойдування" учасників у такт пісні.

На великому екрані позаду також показали очі, що, ймовірно, символізуватимуть маму лідера гурту Стефанію в час повномасштабної війни.

Нагадаємо, вперше Kalush Orchestra вийдуть на сцену Євробачення-2022 10 травня – у першому півфіналі. Їхній порядковий номер – шостий.

Зауважимо, на першій репетиції було помітно, що на екрані показують український орнамент та символіку.

Kalush Orchestra – друга репетиція: дивіться відео

Як реагує мережа

У коментарях фани зі всього світу діляться враженнями від другої репетиції колективу: