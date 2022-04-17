Володимира Дантеса назвали ворогом Росії: як відреагував артист

Український музикант Володимир Дантес розповів, що його внесли у списки ворогів Росії. Артист з гумором відреагував на новину, пригадавши, що має єврейське коріння.

У Росії продовжують створювати списки так званих "ворогів країни". До одного з таких потрапив і Володимир Дантес.

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Дантес – "ворог Росії"

Співак поділився новиною в інстаграм-сторіз. Він з гумором відреагував на внесення до списку ворогів, пожартувавши про те, чому його кандидатуру розглядали так довго.

Мені дійсно незрозуміло, чому так довго розглядали мою кандидатуру. Ну, я реально подавався ще в лютому. Ви дуже довго думаєте. Всіх вітаю, з вами ворог РФ. А найприкольніше, що ви не взяли фото, де я на підборах з намальованими очима. Ну хоч якось,

– сказав Володимир.



Дантес у списку ворогів Росії / Фото з інстаграм-сторіз

Артист також показав фото з телеграм-каналу, на якому пояснюють, чому Дантес став ворогом Росії. Там вказали, що Володимир нібито "поширює пропагандистські відео" та хвалить "Азов".

Виконавець прокоментував це й пригадав, що має єврейське коріння: "Ми українські євреї ще ті поганці".



Дантес у списку ворогів Росії / Фото з інстаграм-сторіз

Хто ще є ворогом Росії