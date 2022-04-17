В России продолжают создавать списки так называемых "врагов страны". В один из таких попал и Владимир Дантес.
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Дантес – "враг России"
Певец поделился новостью в инстаграм-сторис. Он с юмором отреагировал на внесение в список врагов, пошутив о том, почему его кандидатуру рассматривали так долго.
Мне действительно непонятно, почему так долго рассматривали мою кандидатуру. Ну, я реально подавался еще в феврале. Вы очень долго думаете. Всех поздравляю, с вами враг РФ. А самое прикольное, что вы не взяли фото, где я на каблуке с нарисованными глазами. Ну хоть как-то,
– сказал Владимир.
Дантес в списке врагов России / Фото из инстаграм-сториз
Артист также показал фото из телеграм-канала, на котором объясняют почему Дантес стал врагом России. Там указали, что Владимир якобы "распространяет пропагандистские видео" и хвалит "Азов".
Исполнитель прокомментировал это и вспомнил, что у него есть еврейские корни: "Мы украинские евреи еще те поганцы".
Дантес в списке врагов России / Фото из инстаграм-сториз
Кто еще является врагом России
- Дмитрия Комарова также назвали врагом России: "Итак, я живу честно и мне не стыдно смотреть людям в глаза. Да и компашка нас, "врагов и предателей РФ", интересная собралась".
- Маша Ефросинина тоже получила это "почетное звание". Она поделилась, что ее день, судя по таким новостям, прошел не зря.