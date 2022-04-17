У Росії продовжують створювати списки так званих "ворогів країни". До одного з таких потрапив і Володимир Дантес.
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Дантес – "ворог Росії"
Співак поділився новиною в інстаграм-сторіз. Він з гумором відреагував на внесення до списку ворогів, пожартувавши про те, чому його кандидатуру розглядали так довго.
Мені дійсно незрозуміло, чому так довго розглядали мою кандидатуру. Ну, я реально подавався ще в лютому. Ви дуже довго думаєте. Всіх вітаю, з вами ворог РФ. А найприкольніше, що ви не взяли фото, де я на підборах з намальованими очима. Ну хоч якось,
– сказав Володимир.
Дантес у списку ворогів Росії / Фото з інстаграм-сторіз
Артист також показав фото з телеграм-каналу, на якому пояснюють, чому Дантес став ворогом Росії. Там вказали, що Володимир нібито "поширює пропагандистські відео" та хвалить "Азов".
Виконавець прокоментував це й пригадав, що має єврейське коріння: "Ми українські євреї ще ті поганці".
Дантес у списку ворогів Росії / Фото з інстаграм-сторіз
Хто ще є ворогом Росії
- Дмитра Комарова також назвали ворогом Росії: "Отже, я живу чесно і мені не соромно дивитися людям у вічі. Та й компашка нас, "ворогів та зрадників РФ", цікава зібралася".
- Маша Єфросиніна теж отримала це "почесне звання". Вона поділилась, що її день, судячи з таких новин, минув недаремно.