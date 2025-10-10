Якщо у нульових про нього говорили всі, то зараз ім'я VovaZIL'Vova не так часто з'являються у заголовках преси. У матеріалі Showbiz 24 дізнавайтесь більше про кар'єру артиста, його творчий шлях та де музикант перебуває зараз.

Яким був початок кар'єри VovaZIL'Vova?

Справжнє ім'я VovaZIL'Vova - Володимир Парфенюк. Він народився у Львові, виріс у районі Сихів, якому згодом навіть присвятив пісню. У 13 років Володимир почав писати реп, а в нульових створив свої перші пісні.

VovaZIL'Vova – "Сихів": дивіться відео онлайн

Майбутній артист навчався на диктора й телеведучого та жив у Києві. У 2005 році він влаштувався на канал М1, де запустив авторське шоу: хіт-парад американських хіп-хоп треків та кліпів з коментарями Володимира. Програма мала шалений успіх на телебаченні.

Уже наступного року VovaZIL'Vova випускає дебютний альбом – "Вино кобіти патіфон". У 2007 виходить друга платівка. З'являються популярні хіти: "Дай мені цьом", "Кохана", "Сексуальна" та багато інших. Серед них і пісня з коханою Уляною Малиняк (псевдонім – Всюдисвоя) – "Шаленію".

Mirami feat. VovaZiL'vova – Сексуальна: дивіться відео онлайн

Цікаво, що цьогоріч у тіктоці завірусилась спільна композиція VovaZIL'Vova та Івана Дорна – "Атата". Трек вийшов 13 років тому.

Переїзд до США

У 2011 році Володимир замислився про те, щоб робити англомовну музику та переїжджати у США. Так у 2014 році він разом з дружиною полетів до Лос-Анджелеса. Там співак перезавантажувався, займався бізнесом та пошуками себе.

Не дуже пишаюсь цим періодом життя. Шкода втраченого тоді часу. Якби можна було повернути все назад, то я би замість того займався творчістю. Ну, але то, як кажуть: знав би, де впадеш – підстелив би,

– казав репер в інтерв'ю Blik.ua.

У 2019 році VovaZIL'Vova повернувся до України та розповів, що знову робитиме українську реп-музику. Два роки музикант жив на дві країни: Україна й США.

Щодо особистого життя, VovaZIL'Vova одружений з коханою-співачкою Уляною Малиняк. Подружжя виховує двох дітей – доньку Радість і сина Любчика.



VovaZIL'Vova з сім'єю / Фото з інстаграму Уляни Малиняк

Де зараз VovaZIL'Vova?

Повномасштабне вторгнення змусило репера та його сім'ю надовго осісти за кордоном. Там подружжя залишається й зараз і не планує повертатися.

Попри це, Володимир та Уляна не "випали" з українського контексту. Вони виступають з концертами, зокрема, останній їхній тур мав назву "Ми тут недаремно". На ЗСУ вдалося зібрати близько 30 тисяч доларів.

VovaZIL'Vova нещодавно відповів на запитання, чому він не на війні. Артист зазначив, що вже давно зробив свій вибір.

"Я вважаю, що цінність людського життя є вища за все інше. Питання воювати чи ні кожен для себе вирішує сам. Що ж стосовно мене, то я зробив свій вибір ще у 2014 році. Якийсь час ми з дружиною жили на 2 країни – з 2019 по 2021. Думали, що так буде й надалі, але після початку великої війни цим планам не судилося збутися", - сказав репер.

Нещодавно Володимира та його дружину пограбували у Римі. Сім'я у перерві між концертами залишила автомобіль на стоянці. Тим часом злодії розбили віконні шибки й забрали обладнання та одяг. Проте це не зупинило артистів: вони продовжили тур.