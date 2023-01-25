Президент Украины Владимир Зеленский 25 января отмечает день рождения. С 45-летием его уже поздравила жена Елена Зеленская. Поздравлениями делится и украинский бомонд, сообщает 24 Канал.

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Андрей Бедняков

Шоумен опубликовал фото Зеленского с супругой. Он поделился, что на кадре есть два человека, которых он уважает, но у одного из них – день рождения.

На этой фотографии человек, качество которого обращает на нас внимание мира. Эти качества помогают нашей стране убедить мир в том, что мы боремся со злом. Я очень хочу, чтобы на финиш мы пришли первыми. "Вот так облизал", – скажете вы. Это неправда. Сами посмотрите, я даже в квартале до сих пор не снимаюсь. Happy Birthday, Mr President,

– поделился ведущий.

Леся Никитюк

"Happy Birthday, Mr. President. Безграничное уважение и признательность! Вы крутой".

Оля Цыбульская

Певица поделилась шутливым видео, в котором рассказала, что полюбила после каденции каждого из президентов Украины.

При Кравчуке я полюбила кравчучки, при Кучме – одноклассника. При Ющенко полюбила мед, при Януковиче – узнала, что в Межигорье водятся страусы. По Порошенко – поняла, что мой уровень английского еще ничего так! А благодаря вам, наконец, нашла веру в то, что президент – это человек, который искренне любит свою страну, свой народ и делает все ради нашей победы.

"Спасибо за то, что вдохновляете не только словом, но и делом. Ваши предшественники были мемом, а с вами – красную калину подойдем! С Днем рождения, Господин Президент".

Оля Полякова

"У меня есть много личных фото с Владимиром, но с Владимиром Александровичем – ни одной, потому что сегодня это разные люди. Тот, с которым у меня куча забавных фото – талантливый, искрометный, юморной, легкий и счастливый! Сегодняшний Владимир – человек, на плечи которой упала ответственность за всю страну, за людей, за борьбу – это очень нелегкая ноша, и вряд ли он ее хотел! Но когда понадобилось – он взял ее на себя не колеблясь, смело и ответственно! И стал лидером самой смелой страны в мире! От него и его решений сегодня зависит многое, но вся страна объединилась и помогает – он с нами, а мы с ним".

Дорогой Владимир Александрович, будьте обязательно здоровым, сильным, и дай вам Бог силы и воли сделать то, что сделает вас и нас снова счастливыми и легкими! Вместе к победе!

– написала артистка.

Сергей Бабкин

"С днем рождения, дорогой господин президент! Здоровье вам и вашей прекрасной семье! Всем сердцем гордимся вами! Настоящий! Порядочный! Крепкий! Вы человек с большой буквы! Берегите себя, пожалуйста, потому что вы бережете всех нас! С верой в вас, с верой в нашу общую победу!".

Эктор Хименес-Браво

Здоровье, господин Президент. Главное, берегите себя, потому что вы наш большой символ, благодаря которому мы еще боремся. С Днем рожденья!

– поделился кулинар.

Юрий Горбунов

"С днем рождения, господин президент! Сегодня в мире нет сильнее, смелее и крепче президента! Верим, что следующий день рождения будет в мирной Украине! Стране, победившей свирепого врага! Здоровья вам и силы!".

Ирина Монатик

С днем рождения, господин президент! Поздравляем вас и вашу невероятную семью! Спасибо за все! Желаем крепкого здоровья и победы,

– поделилась жена музыканта.

Также поздравлениями поделились Кристина Решетник, Никита Добрынин, Владимир Остапчук, Григорий Решетник и Даша Квиткова (фото в том же порядке).

Звезды поздравляют Зеленского / Фото с инстаграм-сториз