Андрій Данилко тривалий час працював з Зеленським в одній сфері – на телебаченні. Вони знають один одного вже не перший рік, Данилко каже, що зараз Зеленський нарешті став самим собою.

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Андрій Данилко про президента Зеленського

Я Зеленського дуже добре знаю, і я не дивуюсь. Я взагалі не дивуюсь – це Вова Зеленський, якого я знаю. Він у цій ситуації вчинив абсолютно правильно, і ця ситуація, хоч би як гидко це звучало, пішла йому на користь,

– сказав Данилко.

На думку артиста, Зеленський перестав хотіти подобатися людям. На початку президентства Володимир не знав, як правильно поводитися. Тоді все було по-іншому. Артисти прагнуть подобатися людям, цього хотів й теперішній глава держави. Зараз ситуація зовсім інша, він насамперед думає про народ: "Він перестав хотіти сподобатися. Адже це те, що притаманне всім артистам. Політик має думати про свій народ. Володимир Олександрович у цій ситуації поводиться "по-пацанськи".

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