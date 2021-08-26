Володимир Зеленський сфотографувався з артистами після концерту до Дня Незалежності

24 серпня на НСК "Олімпійському" відбувся святковий концерт "Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни". Понад 30 українських артистів вийшли на головну сцену країни та виконали знакові пісні. Після шоу президент Володимир Зеленський поспілкувався з музикантами.

30-річчя Незалежності України гучно відсвяткували у різних куточках світу. Найбільша кількість урочистих заходів відбулася в Києві. На всіх подіях був присутній президент України Володимир Зеленський, якого супроводжувала дружина Олена.

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Володимир Зеленський на "Олімпійському"

Глава держави після концерту відправився у гримерку до артистів. Зеленський поспілкувався з виконавцями та подякував їм за неймовірне святкове шоу. Також Володимир та його дружина Олена сфотографувалися зі співаками.

Президентське подружжя мило усміхалося, позуючи на камеру. Разом із Володимиром та Оленою перед об'єктивами були такі українські зірки:

Тіна Кароль;

Тоня Матвієнко;

Наталія Могилевська;

Сергій Бабкін;

Оля Полякова;

Руслана;

Сергій Міхалок.



Володимир Зеленський з артистами на "Олімпійському" / Фото з інстаграму фан-клубу Тіни Кароль

Як пройшов грандіозний концерт за участь найпопулярніших українських співаків, які виконали знакові для нашої країни композиції, дивіться