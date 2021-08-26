30-летие Независимости Украины громко отпраздновали в разных уголках мира. Наибольшее количество торжественных мероприятий состоялось в Киеве. На всех событиях присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, которого сопровождала жена Елена.

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Владимир Зеленский на "Олимпийском"

Глава государства после концерта отправился в гримерку к артистам. Зеленский пообщался с исполнителями и поблагодарил их за невероятное праздничное шоу. Также Владимир и его жена Елена сфотографировались с певцами.

Президентская чета мило улыбалась, позируя на камеру. Вместе с Владимиром и Еленой перед объективами были такие украинские звезды:

Тина Кароль;

Тоня Матвиенко;

Наталья Могилевская;

Сергей Бабкин;

Оля Полякова;

Руслана;

Сергей Михалок.



Владимир Зеленский с артистами на "Олимпийском" / Фото из инстаграма фан-клуба Тины Кароль

Как прошел грандиозный концерт за участие самых популярных украинских певцов, которые исполнили знаковые для нашей страны композиции, смотрите здесь.