Подобається їхня енергія, – Володимир Зеленський розповів про свою улюблену музику

Володимир Зеленський розповів, що через стресову роботу цінує час, який проводить наодинці. Тоді він читає, міркує або слухає музику.

Президент Володимир Зеленський поділився, що не може постійно думати про замахи на його життя. Щоб розслабитися, він проводить час наодинці.

Дивіться також Мав початися раніше, – Зеленський пояснив, чому затримується контрнаступ

Як Зеленський розслабляється та що слухає

Лідер країни зізнався, що на самоті читає книжки, міркує та слухає музику. Зазвичай він робить це зранку.

Наодинці я можу бути з музикою або з книгою. І рано, дуже рано вранці, коли немає ні звуків, ні людей, нікого. Я можу просто читати, думати. І музика справді допомагає,

– поділився Володимир Зеленський.

Серед улюбленої музики президента – гурт AC/DC та українські пісні. "Мені подобається AC/DC. І українська музика – звичайно, тому що українська – моя рідна мова. Так я розумію не лише музику, а й слова. У AC/DC я не розумію всіх слів, але мені подобається їхня енергія". Як поділився Зеленський, тренування зранку під треки AC/DC дають енергію на весь день.