Президент Владимир Зеленский поделился, что не может постоянно думать о покушениях на его жизнь. Чтобы расслабиться, он проводит время наедине.

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Как Зеленский расслабляется и что слушает

Лидер страны признался, что в одиночестве читает книги, размышляет и слушает музыку. Обычно он делает это с утра.

Наедине я могу быть с музыкой или книгой. И рано, очень рано утром, когда нет ни звука, ни людей, никого. Я могу просто читать, думать. И музыка действительно помогает,

– поделился Владимир Зеленский.

Среди любимой музыки президента – группа AC/DC и украинские песни. "Мне нравится AC/DC. И украинская музыка – конечно, потому что украинский – мой родной язык. Так я понимаю не только музыку, но и слова. В AC/DC я не понимаю всех слов, но мне нравится их энергия". Как поделился Зеленский, тренировки с утра под треки AC/DC дают энергию на весь день.