Президент Володимир Зеленський поділився, що не може постійно думати про замахи на його життя. Щоб розслабитися, він проводить час наодинці.
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Як Зеленський розслабляється та що слухає
Лідер країни зізнався, що на самоті читає книжки, міркує та слухає музику. Зазвичай він робить це зранку.
Наодинці я можу бути з музикою або з книгою. І рано, дуже рано вранці, коли немає ні звуків, ні людей, нікого. Я можу просто читати, думати. І музика справді допомагає,
– поділився Володимир Зеленський.
Серед улюбленої музики президента – гурт AC/DC та українські пісні. "Мені подобається AC/DC. І українська музика – звичайно, тому що українська – моя рідна мова. Так я розумію не лише музику, а й слова. У AC/DC я не розумію всіх слів, але мені подобається їхня енергія". Як поділився Зеленський, тренування зранку під треки AC/DC дають енергію на весь день.
- Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зізнавався, що не вважає себе хорошим батьком. Через російське вторгнення він не може знайти баланс між часом з дітьми та роботою. "Моїх дітей виховує дружина та війна", – казав лідер країни.
- Водночас Зеленський зізнався, що його син Кирило часто буває в кабінеті. Щоправда, хлопець забирає додому шеврони від українських військових. Їх президент збирає на спеціальній дошці. Він хоче розповісти про кожен шеврон українцям.