Як мудрий політик, – Володимир Зеленський розповів про стосунки з сином у фільмі Шона Пенна

У фільмі Шона Пенна "Суперсила" президент Зеленський розповів, які в нього стосунки з сином. Цього року Кирилові виповнилось 10 років.

Документальний фільм Шона Пенна про Україну 18 вересня показали в ефірі телемарафону. У ньому показали кадри, як режисер запитує у Володимира Зеленського про його сім'ю, передає 24 Канал.

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Володимир Зеленський про стосунки з сином

Шон Пенн взяв інтерв'ю у президента, де запитував у нього не лише про вторгнення, але й про дітей. Зокрема, він поцікавився, як на події реагує син Зеленського.

Він поводиться як мудрий політик. Адже наші діти через війну почали говорити не по-дитячому. Він розуміє, чому я щодня не з ним. Він мені сказав: "Я тебе розумію. І думаю, що в майбутньому у нас може бути щось схоже, як до війни". Він розуміє, що так, як було, вже не буде. Хоча тепер ми знаємо, яку країну маємо будувати,

– висловився президент.

Що відомо про фільм Шона Пенна

Шон Пенн почав зйомки фільму ще у листопаді 2021 року, але концепція стрічки змінилась з початком повномасштабного вторгнення, яке застав сам режисер з його командою. Тож "Суперсила" розповідає про героїчну боротьбу українського народу, роль Володимира Зеленського і не тільки у цій війні.

Продюсер фільму – Аарон Кауфман.

Світова прем'єра стрічки відбулася 18 лютого 2023 року на Берлінському кінофестивалі. У червні відбулась всеукраїнська прем'єра.

, Володимир Зеленський часто згадує про своїх дітей в різних інтерв'ю, хоч бачиться з ними дуже рідко. Нещодавно президент зізнавався, що він не впадає у депресію , адже має нагоду дивитись на сина, доньку та дружину.

Трейлер фільму "Суперсила": дивіться відео онлайн