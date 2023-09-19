Документальный фильм Шона Пенна об Украине 18 сентября показали в эфире телемарафона. В нем показали кадры, как режиссер спрашивает у Владимира Зеленского о его семье, пишет 24 Канал.

К слову В бежевом костюме и с бусами: Елена Зеленская в элегантном образе прибыла в Нью-Йорк

Владимир Зеленский об отношениях с сыном

Шон Пенн взял интервью у президента, где спрашивал его не только о вторжении, но и о детях. В частности, он поинтересовался, как на события реагирует сын Зеленского.

Он ведет себя как мудрый политик. Ведь наши дети из-за войны начали говорить не по-детски. Он понимает, почему я каждый день не с ним. Он мне сказал: "Я тебя понимаю. И думаю, что в будущем у нас может быть что-то похожее, как до войны". Он понимает, что так, как было уже не будет. Хотя теперь мы знаем, какую страну должны строить,

– высказался президент.

Заметим, Владимир Зеленский часто вспоминает о своих детях в разных интервью, хотя видится с ними очень редко. Недавно президент признавался, что он не впадает в депрессию, ведь может смотреть на сына, дочь и жену.

Что известно о фильме Шона Пенна

Шон Пенн начал съемки фильма еще в ноябре 2021 года, но концепция фильма изменилась с началом полномасштабного вторжения, которое застал сам режиссер с его командой. Поэтому "Суперсила" рассказывает о героической борьбе украинского народа, роли Владимира Зеленского и не только в этой войне.

Продюсер фильма – Аарон Кауфман.

Мировая премьера фильма состоялась 18 февраля 2023 года на Берлинском кинофестивале. В июне состоялась всеукраинская премьера.

Трейлер к фильму "Суперсила": смотрите видео онлайн