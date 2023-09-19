Документальный фильм Шона Пенна об Украине 18 сентября показали в эфире телемарафона. В нем показали кадры, как режиссер спрашивает у Владимира Зеленского о его семье, пишет 24 Канал.
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Владимир Зеленский об отношениях с сыном
Шон Пенн взял интервью у президента, где спрашивал его не только о вторжении, но и о детях. В частности, он поинтересовался, как на события реагирует сын Зеленского.
Он ведет себя как мудрый политик. Ведь наши дети из-за войны начали говорить не по-детски. Он понимает, почему я каждый день не с ним. Он мне сказал: "Я тебя понимаю. И думаю, что в будущем у нас может быть что-то похожее, как до войны". Он понимает, что так, как было уже не будет. Хотя теперь мы знаем, какую страну должны строить,
– высказался президент.
Что известно о фильме Шона Пенна
- Шон Пенн начал съемки фильма еще в ноябре 2021 года, но концепция фильма изменилась с началом полномасштабного вторжения, которое застал сам режиссер с его командой. Поэтому "Суперсила" рассказывает о героической борьбе украинского народа, роли Владимира Зеленского и не только в этой войне.
- Продюсер фильма – Аарон Кауфман.
- Мировая премьера фильма состоялась 18 февраля 2023 года на Берлинском кинофестивале. В июне состоялась всеукраинская премьера.
Трейлер к фильму "Суперсила": смотрите видео онлайн