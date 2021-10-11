За рік на сім'ю Володимира Зеленського чекають серйозні зміни. Його первісток Олександра закінчить елітну Новопечерську школу й визначиться зі своїм покликанням. Дівчинка нібито була б не проти вступити у виш за кордоном, однак президент вирішив, що вона продовжить навчання в Україні.

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Тільки в Україні, адже я президент України, а не іншої держави. Це моє бажання. У нас є домовленість, хоча їй дуже непросто. Якби вона навчалась за кордоном, то могла б обійтися без охорони, їй було б комфортніше,

– розповів Зеленський.

Однак, політик не розсекретив, на який український виш вони націлені.

Володимир Зеленський з дружиною та дітьми / Фото з сімейного архіву

Він додав, що наразі 16-річна Олександра мріє стати експерткою з міжнародної економіки. Однак її інтереси швидко змінюються, тому зірковий батько не здивується, якщо донька пов'яже життя з іншою сферою.

"Вона хоче займатися міжнародною економікою, наскільки мені відомо. Хоча, знаючи її характер, завтра буде інша ідея", – з усмішкою зауважив президент.

Нагадаємо, в інтерв'ю Наталії Мосейчук, яке відзняли в травні цього року, Олена Зеленська зізнавалась, що її старша донька не буде навчатись за кордоном. Ба більше, ще тоді плани Олександри на майбутню професію змінювались ледь не щодня.

Схоже, донька Володимира Зеленського буде однією з небагатьох випускниць Новопечерської школи, яка продовжить навчання в Україні. Усе тому, що освіту в приватному закладі здобувають діти зірок і політиків, зокрема Маші Єфросиніної та Романа Насірова. Вартість навчального року в цій школі коливається від 10 до 12 тисяч доларів.

На 1 вересня учнів Новопечерської школи везли люксові авто, вхід був лише за перепустками, а лінійка – в супроводі живої музики. Шкільну форму з логотипом освітньої установи учні доповнювали аксесуарами від Louis Vuitton та Gucci.