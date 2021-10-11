За рік на сім'ю Володимира Зеленського чекають серйозні зміни. Його первісток Олександра закінчить елітну Новопечерську школу й визначиться зі своїм покликанням. Дівчинка нібито була б не проти вступити у виш за кордоном, однак президент вирішив, що вона продовжить навчання в Україні.
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Тільки в Україні, адже я президент України, а не іншої держави. Це моє бажання. У нас є домовленість, хоча їй дуже непросто. Якби вона навчалась за кордоном, то могла б обійтися без охорони, їй було б комфортніше,
– розповів Зеленський.
Однак, політик не розсекретив, на який український виш вони націлені.
Володимир Зеленський з дружиною та дітьми / Фото з сімейного архіву
Він додав, що наразі 16-річна Олександра мріє стати експерткою з міжнародної економіки. Однак її інтереси швидко змінюються, тому зірковий батько не здивується, якщо донька пов'яже життя з іншою сферою.
"Вона хоче займатися міжнародною економікою, наскільки мені відомо. Хоча, знаючи її характер, завтра буде інша ідея", – з усмішкою зауважив президент.
Схоже, донька Володимира Зеленського буде однією з небагатьох випускниць Новопечерської школи, яка продовжить навчання в Україні. Усе тому, що освіту в приватному закладі здобувають діти зірок і політиків, зокрема Маші Єфросиніної та Романа Насірова. Вартість навчального року в цій школі коливається від 10 до 12 тисяч доларів.
На 1 вересня учнів Новопечерської школи везли люксові авто, вхід був лише за перепустками, а лінійка – в супроводі живої музики. Шкільну форму з логотипом освітньої установи учні доповнювали аксесуарами від Louis Vuitton та Gucci.