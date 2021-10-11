За год на семью Владимира Зеленского ждут серьезные перемены. Его первенец Александра закончит элитную Новопечерскую школу и определится со своим призванием. Девочка якобы была бы не против поступить в вуз за границей, однако президент решил, что она продолжит обучение в Украине.
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Только в Украине, ведь я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание. У нас есть договоренность, хотя ей очень непросто. Если бы она училась за границей, то могла бы обойтись без охраны, ей было бы комфортнее,
– рассказал Зеленский.
Однако, политик не рассекретил, на какой украинский вуз они нацелены.
Владимир Зеленский с женой и детьми / Фото из семейного архива
Он добавил, что сейчас 16-летняя Александра мечтает стать экспертом по международной экономике. Однако ее интересы быстро меняются, поэтому звездный отец не удивится, если дочь свяжет жизнь с другой сферой.
"Она хочет заниматься международной экономикой, насколько мне известно. Хотя, зная ее характер, завтра будет другая идея", – с улыбкой заметил президент.
Похоже, дочь Владимира Зеленского будет одной из немногих выпускниц Новопечерской школы, которая продолжит обучение в Украине. Все потому, что образование в частном заведении получают дети звезд и политиков, в частности Маши Ефросининой и Романа Насирова. Стоимость учебного года в этой школе колеблется от 10 до 12 тысяч долларов.
На 1 сентября учеников Новопечерской школы везли люксовые авто, вход был только по пропускам, а линейка – в сопровождении живой музыки. Школьную форму с логотипом образовательного учреждения ученики дополняли аксессуарами от Louis Vuitton и Gucci.