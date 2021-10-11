За год на семью Владимира Зеленского ждут серьезные перемены. Его первенец Александра закончит элитную Новопечерскую школу и определится со своим призванием. Девочка якобы была бы не против поступить в вуз за границей, однако президент решил, что она продолжит обучение в Украине.

Читайте также Оля Фреймут рассказала, как реагирует на непристойные жесты дочери Златы

Только в Украине, ведь я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание. У нас есть договоренность, хотя ей очень непросто. Если бы она училась за границей, то могла бы обойтись без охраны, ей было бы комфортнее,

– рассказал Зеленский.

Однако, политик не рассекретил, на какой украинский вуз они нацелены.



Владимир Зеленский с женой и детьми / Фото из семейного архива

Он добавил, что сейчас 16-летняя Александра мечтает стать экспертом по международной экономике. Однако ее интересы быстро меняются, поэтому звездный отец не удивится, если дочь свяжет жизнь с другой сферой.

"Она хочет заниматься международной экономикой, насколько мне известно. Хотя, зная ее характер, завтра будет другая идея", – с улыбкой заметил президент.

Напомним, в интервью Натальи Мосейчук, которое отсняли в мае этого года, Елена Зеленская признавалась, что ее старшая дочка не будет учиться за рубежом. Более того, еще тогда планы Александры на будущую профессию менялись чуть ли не ежедневно.

Похоже, дочь Владимира Зеленского будет одной из немногих выпускниц Новопечерской школы, которая продолжит обучение в Украине. Все потому, что образование в частном заведении получают дети звезд и политиков, в частности Маши Ефросининой и Романа Насирова. Стоимость учебного года в этой школе колеблется от 10 до 12 тысяч долларов.

На 1 сентября учеников Новопечерской школы везли люксовые авто, вход был только по пропускам, а линейка – в сопровождении живой музыки. Школьную форму с логотипом образовательного учреждения ученики дополняли аксессуарами от Louis Vuitton и Gucci.