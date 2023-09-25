Зеленський жартівливо подякував Трюдо за час з дружиною: кумедна реакція Джастіна

Володимир Зеленський з усмішкою подякував прем'єр-міністру Канади Трюдо за можливість зустрічі з дружиною. Він зізнався, що вперше пара мала нагоду бути три дні разом.

Про це президент зізнався під час неформальної зустрічі з українською діаспорою 22 вересня в Торонто. Він виступав перед залом та звернувся до прем'єр-міністра Канади.

До слова На другий день у США: Олена Зеленська з'явилась на публіці з забинтованим пальцем правої руки

Зеленські мали нагоду побути разом

Володимир Зеленський показав на дружину, яка сиділа у залі та усміхалась. Він подякував Джастіну Трюдо за можливість бути разом. Прем'єр-міністр також відреагував з усмішкою, а в залі розсміялися.

Я дуже радий бути тут із дружиною. Три дні разом, уперше від початку повномасштабної війни. Дякую, Джастіне,

– сказав президент.

Олена Зеленська в Канаді

, Олена Зеленська нещодавно зізналась, що її родина роз'єднана, а подружжя не живе разом . Зеленські зустрічаються дуже рідко та ненадовго. Перша леді додала, що не лише вона сумує за Володимиром – дітям також бракує батька.

Перша леді для ділових зустрічей у Канаді підбирала елегантні образи від українських дизайнерів.